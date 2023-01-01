Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*Новое видео ACCEPT 14
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 13
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



30 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»

4 май 2023 : 		 SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»

21 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона

11 апр 2023 : 		 Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона

30 мар 2023 : 		 Обновленная версия клипа VAN HALEN

24 мар 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN основал новый проект

22 фев 2023 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

10 фев 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»

31 дек 2022 : 		 DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом

23 дек 2022 : 		 Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»

15 дек 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»

11 ноя 2022 : 		 Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?

9 ноя 2022 : 		 SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом

12 окт 2022 : 		 JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»

5 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена

30 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»

16 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена

9 сен 2022 : 		 SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»

1 сен 2022 : 		 Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене

25 авг 2022 : 		 SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN

12 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN

20 июл 2022 : 		 DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC

19 июл 2022 : 		 Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся

11 июл 2022 : 		 GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»

8 июл 2022 : 		 Трибьют VAN HALEN на паузе

21 июн 2022 : 		 GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»



zoom
SAMMY HAGAR в рамках недавней беседы с Fox News рассказал о том, что для него лично значило восстановление взаимоотношений с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти гитариста:

«Возможность общаться с Эдди и поддерживать с ним прекрасную связь по смс — это значило для меня буквально всё. Если бы он умер, и мы бы больше никогда не сказали друг другу "Я люблю тебя", я бы чувствовал себя очень плохо. Я, наверное, не смог бы говорить... Я не смог бы говорить с тобой об этом. Так что для меня это имеет большое значение. И это много значит, потому что теперь я могу спокойно говорить о том, что я из VAN HALEN. Потому что я чувствую, что мы зарыли топор войны. Иначе я бы сказал: "Эти ребята..." Потому что я был зол, мне было больно. Это очень важно, что мы общались».

Watch the latest video at foxnews.com



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 285

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом