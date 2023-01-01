сегодня



SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»



SAMMY HAGAR в рамках недавней беседы с Fox News рассказал о том, что для него лично значило восстановление взаимоотношений с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти гитариста:



«Возможность общаться с Эдди и поддерживать с ним прекрасную связь по смс — это значило для меня буквально всё. Если бы он умер, и мы бы больше никогда не сказали друг другу "Я люблю тебя", я бы чувствовал себя очень плохо. Я, наверное, не смог бы говорить... Я не смог бы говорить с тобой об этом. Так что для меня это имеет большое значение. И это много значит, потому что теперь я могу спокойно говорить о том, что я из VAN HALEN. Потому что я чувствую, что мы зарыли топор войны. Иначе я бы сказал: "Эти ребята..." Потому что я был зол, мне было больно. Это очень важно, что мы общались».

Watch the latest video at foxnews.com





+0 -0



просмотров: 285

