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Van Halen

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3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

16 янв 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»

12 янв 2021 : 		 EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене

11 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»

10 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона

7 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»

6 янв 2021 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»

26 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право

25 дек 2020 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»

23 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален будет удостоен награды

23 дек 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»

23 дек 2020 : 		 Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»

23 дек 2020 : 		 GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену

18 дек 2020 : 		 SLASH — об Эдди Ван Халене
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DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»



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В рамках недавнего интервью с "Interviewing The Legends" басист MEGADETH DAVID ELLEFSON ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел сыграть, выпади ему такой шанс (без необходимости выбирать только среди живущих):

«Возможно, Эдди Ван Хален. И вовсе не потому, что его недавно не стало. MEGADETH с ними никогда не играли. Но они очень повлияли на меня. Я хоть и басист, но Эдди оказал на меня огромное влияние. И я никогда не играл на гитаре как он. Когда я играю на гитаре, я скорее играю как Rudy Schenker [SCORPIONS] или Malcolm Young [AC/DC], или ещё кто в таком духе. Я не лид-гитарист, я признаю это. Но я просто люблю подход — это как стрелять от бедра, играть от сердца.

Я восхищаюсь тем, как Michael Anthony играл с Эдди. Это настолько недостижимая простота, что... Эдди когда-то сказал много тёплых слов в адрес Anthony в том, насколько он классный басист. И это редко привлекает внимание... Но я всегда ценил, что Эдди не забывал об этом сказать — насколько он ценит навыки Anthony и его способность быть своего рода якорем команды.

Так что это было бы очень интересно — сыграть с Эдди, пусть хоть чуть-чуть».

MEGADETH





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