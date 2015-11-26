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DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»



В рамках недавнего интервью с "Interviewing The Legends" басист MEGADETH DAVID ELLEFSON ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел сыграть, выпади ему такой шанс (без необходимости выбирать только среди живущих):



«Возможно, Эдди Ван Хален. И вовсе не потому, что его недавно не стало. MEGADETH с ними никогда не играли. Но они очень повлияли на меня. Я хоть и басист, но Эдди оказал на меня огромное влияние. И я никогда не играл на гитаре как он. Когда я играю на гитаре, я скорее играю как Rudy Schenker [SCORPIONS] или Malcolm Young [AC/DC], или ещё кто в таком духе. Я не лид-гитарист, я признаю это. Но я просто люблю подход — это как стрелять от бедра, играть от сердца.



Я восхищаюсь тем, как Michael Anthony играл с Эдди. Это настолько недостижимая простота, что... Эдди когда-то сказал много тёплых слов в адрес Anthony в том, насколько он классный басист. И это редко привлекает внимание... Но я всегда ценил, что Эдди не забывал об этом сказать — насколько он ценит навыки Anthony и его способность быть своего рода якорем команды.



Так что это было бы очень интересно — сыграть с Эдди, пусть хоть чуть-чуть».













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