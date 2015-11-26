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GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди



GEORGE LYNCH в рамках одного из недавних интервью вспомнил о посиделках с Эдди Ван Халеном:



«О да, было дело, мы проходили через многое вместе. Мы оба были в калифорнийских группах и играли в тех же клубах и тусили вместе с теми же людьми, имели общих друзей и всё такое. Но больше всего времени мы проводили в рамках тура "Monsters Of Rock" [в 1988 году, в котором DOKKEN и VAN HALEN делили одну сцену со SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME]. Мы много в ним тусили в номерах, джемовали и всю ночь пили пиво, курили и играли на гитарах. Это были клёвые тусовки!»













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