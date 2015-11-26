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Van Halen

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SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена



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SHARON OSBOURNE поделилась воспоминанием о своём добром друге Эдди Ван Халене, который скончался в возрасте 65 лет от рака:

«Мне повезло, что я его знала. Я так долго следила за его карьерой — ещё до того, как они подписали контракт. У Ван Халена была концертная программа в Whiskey на Sunset. Раз в неделю я ходила к нему. Просто потрясающая, потрясающая группа, Эдди и его брат — просто феноменальны. Но Ozzy знал его намного лучше, являясь товарищем по музыке, они вместе гастролировали по всему миру. Первым большим турне VAN HALEN был тур с BLACK SABBATH, они поехали по всему миру.

Когда они были в Англии, Ozzy отвёз их в свой местный паб. И паб был посреди сельской местности, где жил Ozzy, он был полон фермеров и местных жителей. И он отвёл их в паб, и, конечно же, они не понимали, где они. Я могу только представить их мысли. Они, наверное, говорили: "Мы в "Сумеречной зоне"?" Молодые ребята из Пасадены, Лос-Анджелеса идут в этот старый английский паб в какой-то дыре. Но Эдди всегда был забавным и милым.

Расскажу ещё одну историю. Ван Хален и Ozzy были на фестивале в Германии. И в те дни они всегда останавливались в одной гостинице, и вечерами постоянно тусили в баре. А Эдди и Ozzy пили знатно и травили анекдоты, один на один, и были очень смешными. Внезапно вошёл David Lee Roth... И он начинает бегать, петь, трясти волосами и размахивать ногами. А они такие: "Для кого ты это делаешь? Тут ведь никого нет". Короче говоря, он реально действует нам на нервы. И Ozzy берёт ножницы, и каждый раз, когда тот машет волосами рядом с нами, он делает чик-чик-чик. И в конце концов Эдди сказал: "О нет, чувак. Хватит. Хватит".

Он так много сделал для музыки. Но у нас есть его музыка — она будет жить вечно. Люблю его семью, крепитесь».

SHARON OSBOURNE On EDDIE VAN HALEN:





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