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Van Halen

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Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы



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Во время беседы в рамках программы SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" Wolfgang'a Van Halen'a, который стал басистом VAN HALEN в 2006 году в возрасте 15 лет, спросили, знает ли он, почему альбом 2012 года "A Different Kind Of Truth", единственный студийный альбом VAN HALEN, в работе над которым он принимал участие, больше недоступен ни на одном из стриминговых музыкальных сервисов. Он ответил:

«Закончился контракт на размещение альбома на стриминговых сервисах. Поэтому мы работали над тем, чтобы вернуть его, но есть люди, которым не нравится эта запись, и они не дают возможности вернуть её обратно».

Когда его спросили о том, были ли эти «люди», которые препятствуют возвращению альбома на стриминговые сервисы, «причастны к записи», Wolfgang ответил «да».

На вопрос о том, был ли этим человеком вокалист VAN HALEN David Lee Roth, Wolfgang на секунду замешкался, прежде чем ответить:

«Возможно. То есть да, как вы могли догадаться. Мне не хочется говорить об этом, потому что люди подумают, что я всё выдумываю, но, например, я бы с радостью вернул эту пластинку на сервисы, но она ему не нравится, и он не сотрудничает с нами, чтобы вернуть её. Так что я надеюсь, что у людей, которым она нравится, она есть на физических носителях [смеётся]».

На вопрос, поддерживает ли он отношения с David'ом и имеет ли он представление о том, почему возникают сложности с согласованием с певцом каких-либо проектов, связанных с VAN HALEN, Wolfgang ответил:

«Нет, я не знаю причин. Думаю, именно поэтому я прекрасно себя чувствую в MAMMOTH. За время, проведённое в VAN HALEN, я научился тому, что хочу делать и использовать, а также тому, чего не хочу использовать. И я думаю, что именно поэтому я был так рад создать MAMMOTH и с самого начала сделать что-то простое, когда можно говорить о разных вещах и нет никаких серьёзных проблем, кроме как задача пережить бурю вместе, а не разбираться друг с другом. Понимаете, о чём я?»




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