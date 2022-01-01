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Van Halen

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Трибьют VAN HALEN на паузе



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Eddie Trunk в одной из своих программ рассказал о том, каковы дела в отношении трибьют-проекта VAN HALEN:

«Вчера вечером на шоу THE BLACK CROWES очень надёжный источник сказал мне, что задержка в том, чтобы с VAN HALEN что-нибудь получилось, во многом лежит на плечах David'a Lee Roth'a, что David Lee Roth — что неудивительно, и это не должно быть сюрпризом ни для кого — сложный парень для переговоров, сложный человек для получения ответа, сложный человек для того, чтобы сосредоточиться на чём-либо, сложный человек для того, чтобы подписать что-либо. Как и следовало ожидать и наблюдать на протяжении всей истории, он постоянно меняет мнение, и что главная загвоздка в том, чтобы что-то произошло с VAN HALEN, — это не Alex, который хочет сделать это и пытается, на самом деле это Roth, который должен поставить свою подпись и быть причастным. Также, вопреки любым сообщениям о чём-либо другом, между Alex'ом и [бывшим басистом VAN HALEN] Michael'ом Anthony всё в полном порядке, и нет никаких проблем. Камнем преткновения является попытка заставить Alex'a и Dave'a быть на одной волне, и то, как Dave хочет сделать это, и как они собираются это сделать. И это на самом деле один из главных камней преткновения. И никому не удалось как-то этого избежать, смотрите сами: недавно объявили о двух концертах в память о Тэйлоре Хокинсе, которые пройдут в двух разных странах, и это было сделано через два месяца после его смерти или около того, и вот мы приближаемся к двум годам [после смерти гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халена], а они не могут ничего придумать для Эдди. Это безумие. Надеюсь, они как-то исправят ситуацию».




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