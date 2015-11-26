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Van Halen

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Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене



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Гитарист TOTO Steve Lukather в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:

«Для меня все это очень тяжело, потому что рана всё ещё очень глубокая. Для меня большая честь быть другом Эда — действительно другом, а не просто приятелем по гитаре, который однажды выпил с ним пива. Мы дружили с ним 40 с лишним лет — Al и я.

Я знаю всех парней [в VAN HALEN]. Я люблю всех парней. Я — Швейцария [когда дело касается их отношений друг с другом]. Я недавно был на шоу Sammy. Он был очень мил со мной. Mike всегда добр ко мне. Мы с братьями [Эд и Al] всегда были очень близки. Я был на связи с Al'ом больше, чем кто-либо другой. И Джени [вдова Эдди] прислала мне несколько замечательных фотографий нас с Эдом, когда мы были моложе, которые она где-то нашла. И я был на связи со всеми — один раз поговорил с Wolf''ом и оставил его в покое. У него есть мама.

Это дыра в моём сердце, которая не исчезнет. Он был моим настоящим другом. Мы не собирались вместе и не говорили о гитарах и прочем, если только не хотели сыграть друг с другом что-нибудь новое или похвастаться своими детьми. И на самом деле мы провели последнюю половину наших отношений, хвастаясь сыновьями друг друга, потому что они оба играют. У нас всегда было что-то общее — сыновья и гитара. У нас много общего из того, что не имеет ничего общего с [музыкой].

Я любил этого человека. Нечего спорить о том, каким замечательным он был музыкантом. Мне и не нужно. Кто будет спорить? Он был одним из величайших, кто когда-либо брал рок-н-ролльную гитару в руки — он всё изменил. И он был моим другом. И я скучаю по своему другу больше всего на свете. Я скучаю по рёву одной из его машин, пугающей на хрен моих соседей. И то, как он смеялся, и то, как он, бл.., обнимал меня, когда заходил...

Последнее, что у меня есть в телефоне от него, — это просто сердечко, что он мне прислал.

Мне трудно говорить об этом, потому что это открытая рана. Но я представляю, что чувствует его семья. Я мысленно со всей семьёй Ван Халенов».

TOTO





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