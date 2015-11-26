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Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020



Эдди Ван Хален был одной из тех икон, кого почтили в рамках церемонии Billboard Music Awards 2020, состоявшейся 14 октября. На шоу было показано исполнение трека "Panama" в рамках Billboard Music Awards 2015, а затем на сцене осталась одинокая гитара, подсвеченная софитом. Ведущая церемонии, Kelly Clarkson, сказала:



«Всего несколько дней назад настоящий гигант покинул нас — Эдди Ван Хален. Он был легендарным гитаристом, великолепным музыкантом и невероятным автором песен».







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