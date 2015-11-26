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*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 33
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Van Halen

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16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата
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Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020



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Эдди Ван Хален был одной из тех икон, кого почтили в рамках церемонии Billboard Music Awards 2020, состоявшейся 14 октября. На шоу было показано исполнение трека "Panama" в рамках Billboard Music Awards 2015, а затем на сцене осталась одинокая гитара, подсвеченная софитом. Ведущая церемонии, Kelly Clarkson, сказала:

«Всего несколько дней назад настоящий гигант покинул нас — Эдди Ван Хален. Он был легендарным гитаристом, великолепным музыкантом и невероятным автором песен».

EDDIE VAN HALEN Honored At 2020 Billboard Music Awards



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