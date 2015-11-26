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KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»



Бывший гитарист EUROPE KEE MARCELLO в рамках разговора с "80's Glam Metalcast" поделился своим мнением об Эдди Ван Халене:



«Он представил клавиши металлу, чего на тот момент практически не было. Помню, ходил на "Monsters Of Rock" в Стокгольме. Тогда играли VAN HALEN, AC/DC и MÖTLEY CRÜE. И когда они начали играть "Jump" из "1984", Эдди сыграл интро на синтезаторе — он так решил сыграть соляк, не на гитаре, — люди начали свистеть. Вот как тогда воспринимались клавиши в хард-роке. И они тотально всё изменили. Сейчас просто-напросто нереально представить себе хард-команду без клавишных... Я пойду дальше и скажу, что не появись "Jump", не было бы и "The Final Countdown". Я к тому, что люди не экспериментировали с клавишными в таком плане. Даже когда клавишные были, их прятали за кулисами. Это было безумие. Ты вроде как используешь клавиши, но одновременно с тем стесняешься этого. Но он всё изменил».













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