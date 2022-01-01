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GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома



Третий фронтмен VAN HALEN Gary Cherone, который пришёл на смену Sammy Hagar'у, покинувшему группу в 1996 году, в эфире SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о легендарном гитаристе группы, Эдди Ван Халене, который скончался в октябре 2020 года:



«Мы с Эдди возобновили общение в конце 2015–16 годов. Я связался с ним, и мы возобновили наши отношения. Это было безумие, потому что мы ходили туда-сюда и разговаривали. А потом, когда я уехал в Лос-Анджелес, я наконец-то смог его увидеть, и это было здорово. В то время он проходил лечение. И тогда он сказал мне: "Я наподдал ему". Так оно и было. Дела у него шли неплохо. Однажды я увидел его, когда он только вернулся, и он сказал: "Я не очень хорошо себя чувствую". И я ответил ему: "Мы можем просто немного посидеть". Но он был великолепен. В последние полгода он стал очень тихим. Я связывался с ним несколько раз, и он отвечал мне позже. У меня было ощущение, что что-то происходит».



На вопрос о том, были ли его разговоры с Эдди в основном личного характера или они включали в себя обсуждение возможности новой совместной работы, Gary ответил:



«В основном мы общались как друзья. Но была пара разговоров. Я мало что знал, пока это не подтвердил [сын Эдди] Wolfie после смерти Эдди... Я помню, как мы общались с Эдди, и он говорил о [предполагаемом] камерном туре — не в таких выражениях. Это было примерно во время их 40-летней годовщины, и они говорили о том, чтобы собраться и сделать что-то, я думаю, с Dave'ом [Lee Rpth'oм]... Поэтому в разговоре с ним я сказал: "Да, когда ты сможешь сделать это, Эд..." Когда они говорили о том, чтобы снова сделать что-то с этими ребятами, я помню, как сказал ему: "Эй, если ничего не получится, я знаю вокалиста, который недорого берёт". И он рассмеялся. Он посмотрел на меня и сказал: "Никогда не знаешь, что нас ждёт". И я помню, как подумал: "Это было странно". Я вспомнил, как он это говорил, а потом, когда Wolfie сказал это после его смерти, я ответил: "Это были его слова"».



Cherone также рассказал о своём единственном релизе с VAN HALEN, альбоме 1998 года "Van Halen III", который стал коммерческим разочарованием. Он ушёл из VAN HALEN вскоре после окончания тура.



Gary поведал:



«Я жалею, что не поехал с ребятами в турне до записи альбома. Потому что это был проект, который превратился в группу. Мы сочиняли с первого дня, и это было здорово, и мы нашли общий язык, но нужно было почувствовать друг друга. А к тому времени, как мы отправились в турне, это было братство. Так что когда мы вернулись в группу и стали сочинять, джемовать, скэтировать, тогда всё пошло на лад. Потому что я тоже чувствовал себя как дома. Мне было комфортно, но я думал, что всё застопорилось. Тур 98-го года был великолепным. Я думаю, Эдди был в ударе. В сет-листе были обе эпохи».







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