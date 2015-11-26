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WOLFGANG VAN HALEN : «Папа был Моцартом нашего времени»



WOLFGANG VAN HALEN в программе "Entertainment Tonight" ответил на вопрос, каким запомнится наследие его отца:



«Я считаю, что он Моцарт нашего поколения. Я думаю, что то, как мы воспринимаем Моцарта и Бетховена, с учётом того, как давно это было, думаю, что примерно так же мы будем воспринимать и моего отца».



Wolfgang также заметил, что спустя несколько недель после смерти отца количество благодарственных слов не уменьшается:



«Это невероятно. Это просто монументальное количество позитива, чего я не никогда не видел за всю свою жизнь».













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