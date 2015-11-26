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Van Halen

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27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов
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YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»



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YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью сказал, что Эдди Ван Хален изменил буквально всё:

«Что можно сказать об Эдди? Я подразумеваю, что он изменил всё. Я уже играл какое-то время, когда услышал его. И это был полный вперёд: "Вау!" Вся группа, когда он появился, первый альбом [VAN HALEN]. Все, кого я знал, переделывали свои Strats, ставили хамбакеры, начинали играть. Я не хотел этого делать, потому что это Эдди, и пусть Эдди будет Эдди. Но он повлиял на меня другими образом — просто стремлением быть спонтанным, каким я всегда и был.

То, как они записали те первые два альбома, мне нравилось в них всё. Это была настоящая студийная работа. И мне это очень нравится. Это было здорово — всё в целом.

Эдди был великолепен. Благослови его Бог. Потрясающе. Просто не хватает слов!»

YNGWIE MALMSTEEN: EDDIE VAN HALEN





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