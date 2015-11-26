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YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»



YNGWIE MALMSTEEN в рамках недавнего интервью сказал, что Эдди Ван Хален изменил буквально всё:



«Что можно сказать об Эдди? Я подразумеваю, что он изменил всё. Я уже играл какое-то время, когда услышал его. И это был полный вперёд: "Вау!" Вся группа, когда он появился, первый альбом [VAN HALEN]. Все, кого я знал, переделывали свои Strats, ставили хамбакеры, начинали играть. Я не хотел этого делать, потому что это Эдди, и пусть Эдди будет Эдди. Но он повлиял на меня другими образом — просто стремлением быть спонтанным, каким я всегда и был.



То, как они записали те первые два альбома, мне нравилось в них всё. Это была настоящая студийная работа. И мне это очень нравится. Это было здорово — всё в целом.



Эдди был великолепен. Благослови его Бог. Потрясающе. Просто не хватает слов!»







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