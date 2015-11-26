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GUS G. — об Эдди Ван Халене



GUS G. в рамках обсуждения тех, кто из музыкантов оказал огромное влияние на жанры, сказал:



«Прошло уже больше месяца с момента смерти Эдди, но до сих пор я вижу в сети, как кто-то чтит его память. Когда он умер, эта новость была везде — на всех сайтах, журналах. Вы сами могли увидеть, какое влияние он оказал на весь мир и на гитарное сообщество в частности. Мне не нужно лишний раз рассказывать, каким он был новатором и пионером. Все эти слова идеально описывают Эдди Ван Халена. Он очень многое сделал, он очень многое оставил для нас в музыке, и он очень многое сделал для гитары. Начиная с современной подачи гитары, того, как использовать технику тремоло, как играть теппингом. Невозможно играть в роке или металле и не использовать что-то из той техники, что он популяризировал, — просто без шансов.



Я был шокирован, когда прочитал новость о его смерти, и буквально лишился слов. Как-то я смог выдавить какие-то строчки для пары журналов, где были статьи с посвящением. Но я ничего не публиковал на своём сайте, на своих страничках в соцсетях и т. п.



Я могу продолжать и рассказывать о том, какое влияние Эдди оказал на меня и миллион других гитаристов на планете. Я хотел бы просто воспользоваться случаем и поблагодарить его за всё то, что он дал нам. Увы, и это очень печально, но я никогда не был на концертах VAN HALEN. Я также никогда с ним не пересекался, ни с ним, ни с кем из его группы, но у меня по сути и шанса-то увидеть его не было, ведь я живу в Греции, а VAN HALEN крайне редко играли в Европе и активно колесили по США. И хотя я много времени провёл в США, у меня ни разу не было возможности попасть на их концерт. Даже когда они собирались с реюнионом несколько лет назад, я никогда не попадал в тот город, где они играли. Так что это будет из тех вещей, о чём я сожалею, я бы очень хотел посмотреть их на площадке.



Но ещё раз повторюсь: спасибо тебе, Эдди, за всё то, что ты сделал для мира музыки и для гитарного сообщества. Твоё наследие будет жить вечно».













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