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MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»



MICHAEL ANTHONY в рамках программы "Talkin' Rock With Meltdown" ответил на вопрос о том, когда последний раз общался с Эдди Ван Халеном, который скончался в октябре прошлого года:



«Мы на самом деле не говорили очень много лет и, увы, такого шанса больше не будет. И, знаете, все это несколько меня беспокоит потому что у нас были некоторые проблемы, которые так и не были решены. Но что тут сделаешь? Мы были на пути к воссоединению и мне очень жаль, что этого так и не произошло. Но, знаешь, жизнь и шоу продолжаются».













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