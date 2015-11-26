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WOLFGANG VAN HALEN : «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»



В рамках недавнего разговора с радиостанцией 105.1 The Blaze WOLFGANG VAN HALEN ответил на вопрос о том, сложнее или проще пробиваться для него в индустрии благодаря имени:



«Думаю, что одновременно. Это обоюдоострый меч. Иногда у людей есть собственные представления о том, какой должна быть моя музыка. Есть прекрасные примеры людей, у кого есть подобные связи в бизнесе. Возьмите Билли Айлиш — у неё есть семейные связи или что-то вроде этого, но причина, по которой она у всех на устах, в том, что она клёвая и талантливая. И я думаю, что это важная вещь, которую, я думаю, нужно заметить. Если в конце концов людям понравится моя музыка, и я останусь здесь, то, думаю, всё было неплохо. Но если я исчезну через год, тогда, думаю, этого было недостаточно. [Смеётся]».













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