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Van Halen

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16 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»

14 дек 2020 : 		 Эдди Ван Хален был кремирован

14 дек 2020 : 		 Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера

13 дек 2020 : 		 Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч

11 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена

11 дек 2020 : 		 Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене

11 дек 2020 : 		 Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем

9 дек 2020 : 		 Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене

9 дек 2020 : 		 Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене

8 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»

6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

3 дек 2020 : 		 Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов

3 дек 2020 : 		 Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

3 дек 2020 : 		 Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN

1 дек 2020 : 		 Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене

1 дек 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»

27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

27 ноя 2020 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена

27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?
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WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»



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В рамках недавнего разговора с радиостанцией 105.1 The Blaze WOLFGANG VAN HALEN ответил на вопрос о том, сложнее или проще пробиваться для него в индустрии благодаря имени:

«Думаю, что одновременно. Это обоюдоострый меч. Иногда у людей есть собственные представления о том, какой должна быть моя музыка. Есть прекрасные примеры людей, у кого есть подобные связи в бизнесе. Возьмите Билли Айлиш — у неё есть семейные связи или что-то вроде этого, но причина, по которой она у всех на устах, в том, что она клёвая и талантливая. И я думаю, что это важная вещь, которую, я думаю, нужно заметить. Если в конце концов людям понравится моя музыка, и я останусь здесь, то, думаю, всё было неплохо. Но если я исчезну через год, тогда, думаю, этого было недостаточно. [Смеётся]».

WOLFGANG VAN HALEN: If I Disappear In A Year, Then I Guess My Music Wasn





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