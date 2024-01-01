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Van Halen

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FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»



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Гитарист TESLA Frank Hannon в интервью Cassius Morris ответил на вопрос, почему смерть Эдди Ван Халена так сказалась на поклонниках рока:

«Эдди Ван Хален был очень харизматичным. Его личность, его улыбка, его энергия, его индивидуальность, его подход к гитаре и его новаторство были совершенно уникальными. С одной стороны, он казался очень дружелюбным парнем. А с другой стороны, он играл на удивительной гитаре, инновационной, новаторской гитаре, которая была словно с другой планеты. Так что, да, я думаю, люди действительно испытывали симпатию к этим качествам. И он войдет в историю как Моцарт гитарного рок-н-ролла. И то же самое можно сказать о Джими Хендриксе. Я к тому, что Джими Хендрикс был настолько привлекательным и настолько индивидуальным, что вы можете зайти в магазин Target, увидеть футболку с лицом Джими Хендрикса и сразу же понять: "О, это же Джими"».

Отвечая на вопрос, можно ли "переоценить влияние Эдди Ван Халена на гитару", он сказал:

«Ну, да, это возможно, потому что я сталкивался со многими людьми, которым не нравится его стиль игры, хотите верьте, хотите нет — с блюзовыми пуристами или людьми, которым не очень нравятся хаммер-оны и тому подобная техника игры. Но нет, невозможно переоценить то влияние, которое он оказал в 80-х и в конце 70-х, и я помню, как пришел домой из Tower Records с альбомом "Van Halen I", поставил его на свой проигрыватель Kmart и услышал вступление альбома, "Runnin' With The Devil" с воем сирен, потом эту гитару, а затем сразу же "Eruption", а затем "Ain't Talkin' 'Bout Love". Звук гитары был просто умопомрачительным. И все, что он сделал после этого, на втором альбоме с "Spanish Fly" и "Somebody Get Me A Doctor", на первых четырех альбомах, которые выпустили VAN HALEN, вы не можете преуменьшить то влияние, которое он оказал на гитаристов и людей, которые шли в музыкальные магазины и покупали гитары. Внезапно гитары Gibson перестали быть популярными, а популярными стали гитары с полосками на них».

Когда ведущий отметил, что классические альбомы VAN HALEN все еще сохраняют свое качество спустя почти 50 лет, в ответ Frank сказал:

«Ну, они были недопродюсированы. Они не были перепродюсированы с большим количеством наложений. По сути, эти пластинки были записаны вживую в студии. А потом их подкрасили парой мелких оттенков, но энергия, которую они запечатлели вживую на тех первых альбомах VAN HALEN, настолько реальна, мощна и сильна, что это останется навсегда... К тому же у них были отличные песни и сочинительство. Любую группу отличают именно композиции. "Little Dreamer", и "Ain't Talkin' 'Bout Love" на первом альбоме. И на следующем альбоме, "Dance The Night Away" - отличная, хорошо написанная песня, вплоть до "Unchained" и "And The Cradle Will Rock...". Список можно продолжать и продолжать - авторские работы. И даже когда у них в группе появился Sammy Hagar — "Right Now", "Hot Summer Nights", "Why Can't This Be Love?". Авторство песен выгодно отличает их».




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