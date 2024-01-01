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Van Halen

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DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах



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В прошлом октябре Wolfgang Van Halen в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" так объяснял отсутствие на стримингах альбома "A Different Kind Of Truth":

«У нас закончился контракт на размещение альбома на стриминговых сервисах. Мы работали над тем, чтобы вернуть его, но есть люди, которым не нравится эта запись, и они не облегчают нам задачу по ее восстановлению».

На вопрос о том, были ли эти "люди", создающие трудности, "причастны к записи", тот подтвердил: "Да". Когда ведущий спросил: "Может ли этот человек быть известен по трем инициалам?", очевидно, имея в виду DLR, Wolfgang ответил: "Возможно. То есть, да, вполне может быть.

Мне не хочется говорить об этом, потому что люди подумают, что я все выдумываю, но, например, я бы с удовольствием выложил эту пластинку обратно, но ему она не нравится, и он не работает с нами, чтобы вернуть ее обратно. Так что я надеюсь, что у тех, кому она нравится, есть ее физическая версия. [Смеется]».

После недавнего наезда, Roth опубликовал новое видео под названием "Семейная терапия...", в котором он начинает с шуточных извинений за то, что "расстроил некоторых людей", и настаивает на том, что "любит" свою "старую рок-группу" и скучает по покойному гитаристу VAN HALEN Эдди Ван Халену, который был отцом Wolfgang'а. Затем он проводит имитацию сеанса терапии между Wolfgang'ом и терапевтом, в ходе которого Wolfgang жалуется, что не смог получить никаких "стримов" для своего LP, предположительно, имея в виду "A Different Kind Of Truth", а терапевт говорит бывшему басисту VAN HALEN, что его альбом "DOA (dead on arrival)", "KTC (kicked to the curb)" и "a complete FP (faceplant)". Психотерапевт говорит Wolfgang'у: "Сынок, с коммерческой точки зрения ты получил по заднице". Затем Roth намекает, что он и барабанщик VAN HALEN не хотят тратить кучу денег на оплату услуг адвокатов, чтобы договориться со звукозаписывающей компанией и стриминговыми платформами о лучшей сделке для альбома, который не является одним из лучших в истории группы.

"Вы помните Леона Спинкса? А Ларри Холмса или Тревора Бербика?" — спрашивает шуточный терапевт у Wolfgang'a. "Ну, это были последние бои Мухаммеда Али, и никто не хочет их вспоминать, потому что они не были увлекательными... И ваши альбомы с VAN HALEN очень похожи на эти последние бои".




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