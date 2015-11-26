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Van Halen

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9 окт 2020 : 		 Жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена

9 окт 2020 : 		 JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена

8 окт 2020 : 		 Музыканты о смерти Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена

7 окт 2020 : 		 Умер Эдди Ван Хален

7 окт 2020 : 		 Вышли маски VAN HALEN

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28 сен 2020 : 		 Умер оригинальный басист VAN HALEN
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Жена почтила память Эдди Ван Халена



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Жена Эдди Ван Халена Janie почтила память мужа, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:

«Мой муж, моя любовь, мой наставник... Мои сердце и душа разбиты на миллионы частей....

Я никогда не думала, что можно столько плакать или испытывать такую невероятную печаль.

Наше путешествие не всегда было простым, но в конце концов мы находили точки соприкосновения, и любовь между нами была всегда.

Прощание было одной из самых сложных вещей в моей жизни, и вместо того, чтобы долго говорить, я скажу, что скоро мы увидимся там, где нет места боли или печали.

Пожалуйста, присмотри за Kody и мной, мы очень тебя любим, и нам будет тебя очень не хватать.

Люблю, твоя PooPee».

EDDIE VAN HALEN



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sgaj


9 окт 2020, 11:43		Я расстроган до глубины души! Эдди, покойся с миром!

deathstar777


9 окт 2020, 12:04		Гребаная планета. Вечно хорошие люди умирают из-за какой-нибудь привычки совать в рот медиатор.


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