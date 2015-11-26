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Жена почтила память Эдди Ван Халена



Жена Эдди Ван Халена Janie почтила память мужа, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:



«Мой муж, моя любовь, мой наставник... Мои сердце и душа разбиты на миллионы частей....



Я никогда не думала, что можно столько плакать или испытывать такую невероятную печаль.



Наше путешествие не всегда было простым, но в конце концов мы находили точки соприкосновения, и любовь между нами была всегда.



Прощание было одной из самых сложных вещей в моей жизни, и вместо того, чтобы долго говорить, я скажу, что скоро мы увидимся там, где нет места боли или печали.



Пожалуйста, присмотри за Kody и мной, мы очень тебя любим, и нам будет тебя очень не хватать.



Люблю, твоя PooPee».







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