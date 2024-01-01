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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
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Van Halen

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Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN



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Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN, которое состоялось 20 апреля 2013 года в рамках Stone Music Festival, доступно для просмотра ниже:

"Unchained"
"Runnin' With the Devil"
"She's the Woman"
"Romeo Delight"
"Tattoo"
"Everybody Wants Some"
"Somebody Get Me a Doctor"
"China Town"
"Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)
- drum solo -
"You Really Got Me" (The Kinks)
"Dance the Night Away"
"I'll Wait"
"Hot for Teacher"
"Beautiful Girls"
"Ice Cream Man" (John Brim)
"Panama"
- guitar solo - 
"Ain't Talkin' 'Bout Love"


Encore:
"Jump"

VAN HALEN - Pro-Shot HD Video Of Entire Stone Music Festival 2013 Show In Sydney Streaming




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