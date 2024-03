сегодня



Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN



Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN, которое состоялось 20 апреля 2013 года в рамках Stone Music Festival, доступно для просмотра ниже:



"Unchained"

"Runnin' With the Devil"

"She's the Woman"

"Romeo Delight"

"Tattoo"

"Everybody Wants Some"

"Somebody Get Me a Doctor"

"China Town"

"Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)

- drum solo -

"You Really Got Me" (The Kinks)

"Dance the Night Away"

"I'll Wait"

"Hot for Teacher"

"Beautiful Girls"

"Ice Cream Man" (John Brim)

"Panama"

- guitar solo -

"Ain't Talkin' 'Bout Love"





Encore:

"Jump"







