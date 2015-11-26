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Van Halen

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3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена

18 янв 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене

18 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»

17 янв 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью

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SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо



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SAMMY HAGAR в сериале "New & Approved" рассказал о том, как прошла его встреча с Эдди Ван Халеном в октябре 2020 года:

«Это было просто потрясающе. Потому что несколько лет подряд я связывался с Эдди в его день рождения. На Новый год я связывался с Эдди и Al'ом [барабанщиком VAN HALEN Alex'ом Van Halen'ом] и говорил: "Эй, с Новым годом, ребята. Надеюсь, вы счастливы, и надеюсь, что этот год будет для вас удачным". Я пытался быть другом. Я не стремился присоединиться к группе. Я не пытался собрать всё что было, воедино. А все, наверное, восприняли это именно так. "О, да, он просто хочет вернуться в группу". Но я не хотел назад, как бы я ни любил этот коллектив... Если бы вы предложили мне сегодня: "Ты можешь сыграть последний концерт с Эдди, Alex'ом и Michael'ом]", единственный концерт, [то я бы ответил]: "Конечно". Но этого не случится. Но в то время я не стремился присоединиться к группе. Мне нравится то, что я делаю; я счастлив.

Думаю, я так поступал около двух лет подряд. И вот однажды наконец Эдди вышел на связь и сказал "Спасибо, чувак" в моём Instagram. "Эй, спасибо. Дела идут отлично" или что-то в этом роде. "И с Новым годом тебя". И я подумал: "О. Это было круто". Но потом я связался с Alex'ом. Я слышал, что [Эдди] был болен, и я знал, что он был болен. Но до меня стали доходить неприятные разговоры. Поэтому я связался с Alex'ом. Он не ответил мне. Я связался с Matt'ом, его правой рукой. Нет ответа. Я обратился даже к [менеджеру VAN HALEN] Irving'у Azoff'у, и [он сказал]: "Позвони Al'y". И я ответил: "Я не хочу доставать Эдди. Я не хочу звонить Эдди, чтобы он сказал мне: "Пошёл ты, придурок". Я бы решил: "О, нет. Только не это. Поэтому я хотел сначала поговорить с кем-нибудь другим и узнать, как у него дела, и будет ли он не против, если я позвоню. Никто мне не перезвонил, никто не отвечал на мои электронные письма, никто не отвечал на мои сообщения. И вот вдруг мне звонит George Lopez, а он тоже мой близкий друг. И он говорит: "Sam, ты должен позвонить Эдди" и бла-бла-бла. Я отвечаю ему: "Я пытался дозвониться до него". Он говорит: "Вот его номер. Я только что с ним говорил. Он любит тебя, чувак. Он любит тебя". И я такой: "Вау. Ну, хорошо". Я звоню ему, а он спрашивает: "Почему ты так долго?" Я отвечаю: "Ну, я звонил Al'у. Я звонил тому парню. Я звонил этому [парню]". А он: "Ну, мне-то ты так и не позвонил". А я отвечаю: "Ну, вот сейчас это случилось". И мы просто рассмеялись. И у нас были очень хорошие отношения в течение, наверное, четырёх или пяти месяцев, а потом, внезапно он перестал отвечать на сообщения, не отвечал на мои звонки, и я не получал ответа около месяца. Это было невыносимо, потому что я всё прекрасно понял. И однажды я не выдержал и спросил: "Эй, чувак. Какого хрена? Ты меня не любишь". А он: "Чувак, я был в больнице". А я такой: "Ох же ж, бл$#@". И это было последнее, что я слышал [от него]».

SAMMY HAGAR





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