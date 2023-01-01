24 мар 2023



Бывший басист VAN HALEN основал новый проект



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Michael'a Anthony спросили, есть ли у него какие-то мысли насчет нового проекта или группы, если Sammy Hagar откажется от THE CIRCLE, на что он ответил:



«Я не собирался ничего об этом говорить, но есть небольшой сайд-проект, который я обсуждал с некоторыми людьми и, возможно, займусь парой вещей. Я не хочу забегать вперёд и рассказывать слишком много, но в нём могут участвовать Phil X [гитарист BON JOVI] и John Douglas, которого вы знаете как [гастролирующего барабанщика] AEROSMITH. Я знаю J. D. уже много лет, ещё со времён его работы с VAN HALEN... Отличный парень. И у нас есть вокалист. Я не хочу называть никаких имён, но это очень классный певец. И мы сейчас записываемся просто для удовольствия, кое-какие композиции. Это всё, что я могу вам сказать».







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