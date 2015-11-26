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Van Halen

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11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»

2 авг 2021 : 		 Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN

24 июл 2021 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN

23 июл 2021 : 		 Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью

2 июл 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»

30 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге

27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов

18 май 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN
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JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»



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JOHN 5 в рамках недавнего интервью коснулся темы смерти Эдди Ван Халена:

«Я, как и миллионы других, очень его ценил. Это всё странно — я ведь был так сильно расстроен, потому что это из серии: "Боже, неужели мы не могли ничего сделать, чтобы спасти его?"

Эдди был совершенно особенным. Это большая редкость — встретить такого особенного человека. Все, кто слушает и смотрит это интервью, могут полностью согласиться со мной, — я ведь говорю о лучшем гитаристе, таком удивительном изобретателе, таком уникальном авторе песен. У него было всё. И он был особенным; он был помечен Богом. И ведь у нас не так и много Эдвардов Ван Халенов — не только в музыке, но и вообще во всём. В спорте — это Майкл Джордан, а в искусстве он подобен Пикассо. И таких немного. И я просто рад, что такой гений был в музыке. Я просто хотел бы, чтобы было что-то вроде... Все великие умы мира: "Слушайте, Эдди Ван Хален болен. Разве мы не можем сделать что-нибудь, чтобы спасти его? Он ведь просто основа". И это просто разбивает мне сердце. Но я так благодарен за то, что мы от него получили, — и музыку, и гитары, и усилители — за всё. Он был настоящим гением, я был счастлив и достаточно удачлив, что знал его. Он был очень добрым. Так что его уход стал невероятно разрушительным событием. Это сильно испортило мне жизнь, как и всем остальным. Его трудно слушать, но вы слушаете его и думаете: "Ох, он был таким особенным". Он был Моцартом нашего времени. Это просто ужасно. Это просто ужасно, ужасно».

На вопрос о гипотетическом концерте памяти John 5 ответил:

«Если будет такое шоу, а с считаю, что оно просто обязано состояться, и если я не буду на сцене, то я буду в первом ряду. Я считаю, что в нём совершенно точно должны принять участие все, кто проходил через команду. Я считаю, что в нём должны принимать участие Dave [Lee Roth], Sammy [Hagar], Mikey [Anthony], Wolfie [Van Halen], конечно же, Alex [Van Halen], — все, кто был частью этой истории VAN HALEN — и все фанаты по всему миру, чтобы просто восхвалять и чествовать мастерство непревзойдённого Эдди. Это просто должно произойти. Я считаю, что это было бы просто замечательно!»

JOHN 5 Says All Former Members Of VAN HALEN Should Take Part In Hypothetical EDDIE VAN HALEN Tribute Concert











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