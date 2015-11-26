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JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»



JOHN 5 в рамках недавнего интервью коснулся темы смерти Эдди Ван Халена:



«Я, как и миллионы других, очень его ценил. Это всё странно — я ведь был так сильно расстроен, потому что это из серии: "Боже, неужели мы не могли ничего сделать, чтобы спасти его?"



Эдди был совершенно особенным. Это большая редкость — встретить такого особенного человека. Все, кто слушает и смотрит это интервью, могут полностью согласиться со мной, — я ведь говорю о лучшем гитаристе, таком удивительном изобретателе, таком уникальном авторе песен. У него было всё. И он был особенным; он был помечен Богом. И ведь у нас не так и много Эдвардов Ван Халенов — не только в музыке, но и вообще во всём. В спорте — это Майкл Джордан, а в искусстве он подобен Пикассо. И таких немного. И я просто рад, что такой гений был в музыке. Я просто хотел бы, чтобы было что-то вроде... Все великие умы мира: "Слушайте, Эдди Ван Хален болен. Разве мы не можем сделать что-нибудь, чтобы спасти его? Он ведь просто основа". И это просто разбивает мне сердце. Но я так благодарен за то, что мы от него получили, — и музыку, и гитары, и усилители — за всё. Он был настоящим гением, я был счастлив и достаточно удачлив, что знал его. Он был очень добрым. Так что его уход стал невероятно разрушительным событием. Это сильно испортило мне жизнь, как и всем остальным. Его трудно слушать, но вы слушаете его и думаете: "Ох, он был таким особенным". Он был Моцартом нашего времени. Это просто ужасно. Это просто ужасно, ужасно».



На вопрос о гипотетическом концерте памяти John 5 ответил:



«Если будет такое шоу, а с считаю, что оно просто обязано состояться, и если я не буду на сцене, то я буду в первом ряду. Я считаю, что в нём совершенно точно должны принять участие все, кто проходил через команду. Я считаю, что в нём должны принимать участие Dave [Lee Roth], Sammy [Hagar], Mikey [Anthony], Wolfie [Van Halen], конечно же, Alex [Van Halen], — все, кто был частью этой истории VAN HALEN — и все фанаты по всему миру, чтобы просто восхвалять и чествовать мастерство непревзойдённого Эдди. Это просто должно произойти. Я считаю, что это было бы просто замечательно!»







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