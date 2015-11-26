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AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»



В рамках беседы с вокалистом STAIND AARON'ом LEWIS'ом в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", который частенько в акустическом варианте играет классические роковые песни, у него спросили, будет ли он исполнять песни VAN HALEN, на что он ответил:



«Вовсе нет. Кто играет на гитаре в честь Эдди Ван Халена? Я не могу почтить память этого человека как-то иначе, кроме как сказать, какую значительную потерю понесла музыкальная индустрия.



Я был из тех пацанов, кто взял в руки гитару, чтобы петь под аккомпанемент, и никогда в жизни у меня не было даже близкого желания быть Эдди Ван Халеном. Это не моё, я вовсе не таким себя вижу.



Эдди Ван Хален был богом гитары и сделал с ней такое, что никто не мог сделать до него. А я гитарный шулер, и многие годы обманывал людей. Так что это вовсе не моё дело чтить Эдди Ван Халена».







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