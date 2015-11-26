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Van Halen

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16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

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16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата
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AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»



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В рамках беседы с вокалистом STAIND AARON'ом LEWIS'ом в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk", который частенько в акустическом варианте играет классические роковые песни, у него спросили, будет ли он исполнять песни VAN HALEN, на что он ответил:

«Вовсе нет. Кто играет на гитаре в честь Эдди Ван Халена? Я не могу почтить память этого человека как-то иначе, кроме как сказать, какую значительную потерю понесла музыкальная индустрия.

Я был из тех пацанов, кто взял в руки гитару, чтобы петь под аккомпанемент, и никогда в жизни у меня не было даже близкого желания быть Эдди Ван Халеном. Это не моё, я вовсе не таким себя вижу.

Эдди Ван Хален был богом гитары и сделал с ней такое, что никто не мог сделать до него. А я гитарный шулер, и многие годы обманывал людей. Так что это вовсе не моё дело чтить Эдди Ван Халена».

AARON LEWIS Says He Has



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gemma


16 окт 2020, 14:19		Скучаю по Staind, кстати говоря. Их музыка всегда была далека от уникальной, но крутейший голос Аарона выделял её среди бесчисленных постгранжевых альтернативщиков.


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