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Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене



В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитариста PEARL JAM Mike McCready ответил на вопрос о том, что он может рассказать об Эдди Ван Халене:



«Я начал играть на гитаре через год после выхода первой пластинки [VAN HALEN], и он был просто самым недосягаемым, недоступным гитаристом, которого я когда-либо слышал, кроме [Джими] Хендрикса. Но он был ещё круче в каком-то смысле, потому что именно тогда я только-только брал в руки гитару, а Эдди Ван Хален взял и, можно сказать, перевернул всё вверх дном. И он был самым интересным. И у них были классные песни. Всегда казалось, что лето наступает, стоит лишь поставить эти треки. Это была отличная группа для вечеринок. Они также были потрясающими музыкантами и крутыми авторами песен».



На вопрос о том, как состоялась первая встреча с музыкой VAN HALEN, Mike ответил:



«Впервые я услышал их от моего учителя по гитаре. Он сыграл мне "Eruption". И когда ты в детстве узнаёшь о Ritchie Blackmore, Ace'е Frehley и т. п... Он играл это для меня, и всё звучало так, как будто это было с другой планеты. Буквально через год VAN HALEN приехали [в Сиэтл] со второй пластинкой, и я видел их в том туре, а потом ещё три раза после этого с David'ом Lee Roth'ом. Так что наблюдать за ними в том туре было просто невероятно. Эдди играл "Eruption", бегал по усилителям, и они чуть ли не падали, но потом он возвращался — всё в них, как в рок-группе, было идеально. Я увидел их вживую во время второго тура, и это стало для меня одним из лучших шоу, которые я наблюдал за свою жизнь. И, конечно же, всё это здорово её поменяло. И из-за того, что Эдди играл, без сомнения»



По словам McCready, он не единственный участник PEARL JAM, который глубоко ценит музыку VAN HALEN.



«У всех в PEARL JAM есть свой VAN HALEN. Я думаю, что Eddie [Vedder, вокал] увидел их перед [BLACK] SABBATH в Сан-Диего, как я думаю, было и у Matt'a [Cameron, барабаны]. И Jeff [Ament, бас] видел их в первом туре в Монтане. Так что связь с VAN HALEN есть у всего PEARL JAM. Я иногда играю "Eruption", потому что я хочу узнать, как он это сделал. И это такая удивительная вещь, что мне пришлось выучить её "нота за нотой". И у меня до сих пор не получается её толком сыграть, это для меня всегда было одной из самых высоких планок тогда, и так остаётся и до сих пор. Потому что когда он её играет, то складывается такое ощущение, что никто больше не может по-настоящему почувствовать этот материал — по крайней мере, такое у меня представление в голове».













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