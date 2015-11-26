Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 297
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 43
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 21
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене



*
zoom
*
* *
В рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитариста PEARL JAM Mike McCready ответил на вопрос о том, что он может рассказать об Эдди Ван Халене:

«Я начал играть на гитаре через год после выхода первой пластинки [VAN HALEN], и он был просто самым недосягаемым, недоступным гитаристом, которого я когда-либо слышал, кроме [Джими] Хендрикса. Но он был ещё круче в каком-то смысле, потому что именно тогда я только-только брал в руки гитару, а Эдди Ван Хален взял и, можно сказать, перевернул всё вверх дном. И он был самым интересным. И у них были классные песни. Всегда казалось, что лето наступает, стоит лишь поставить эти треки. Это была отличная группа для вечеринок. Они также были потрясающими музыкантами и крутыми авторами песен».

На вопрос о том, как состоялась первая встреча с музыкой VAN HALEN, Mike ответил:

«Впервые я услышал их от моего учителя по гитаре. Он сыграл мне "Eruption". И когда ты в детстве узнаёшь о Ritchie Blackmore, Ace'е Frehley и т. п... Он играл это для меня, и всё звучало так, как будто это было с другой планеты. Буквально через год VAN HALEN приехали [в Сиэтл] со второй пластинкой, и я видел их в том туре, а потом ещё три раза после этого с David'ом Lee Roth'ом. Так что наблюдать за ними в том туре было просто невероятно. Эдди играл "Eruption", бегал по усилителям, и они чуть ли не падали, но потом он возвращался — всё в них, как в рок-группе, было идеально. Я увидел их вживую во время второго тура, и это стало для меня одним из лучших шоу, которые я наблюдал за свою жизнь. И, конечно же, всё это здорово её поменяло. И из-за того, что Эдди играл, без сомнения»

По словам McCready, он не единственный участник PEARL JAM, который глубоко ценит музыку VAN HALEN.

«У всех в PEARL JAM есть свой VAN HALEN. Я думаю, что Eddie [Vedder, вокал] увидел их перед [BLACK] SABBATH в Сан-Диего, как я думаю, было и у Matt'a [Cameron, барабаны]. И Jeff [Ament, бас] видел их в первом туре в Монтане. Так что связь с VAN HALEN есть у всего PEARL JAM. Я иногда играю "Eruption", потому что я хочу узнать, как он это сделал. И это такая удивительная вещь, что мне пришлось выучить её "нота за нотой". И у меня до сих пор не получается её толком сыграть, это для меня всегда было одной из самых высоких планок тогда, и так остаётся и до сих пор. Потому что когда он её играет, то складывается такое ощущение, что никто больше не может по-настоящему почувствовать этот материал — по крайней мере, такое у меня представление в голове».

PEARL JAM





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 107

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом