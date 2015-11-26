23 ноя 2020



WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием



WOLFGANG VAN HALEN в очередной раз развенчал слух о том, что вместо его покойного отца собирается новая версия VAN HALEN с его участием в роли гитариста. Слухи об этом начали распространяться на Facebook в одной из фанатских групп, в которых утверждалось, что собирается состав с тремя классическими участниками и сыном Эдди:



«Это чертовски глупо. Вы не можете иметь VAN HALEN без Эдди Ван Халена. Я не мой отец. Я не собираюсь его заменять. Я потратил всю свою жизнь, чтобы быть уверенным, что я не такой, как он; я сам по себе. Мой отец — он бы просто разозлился. Он бы сказал: "Какого хрена ты делаешь? Иди и занимайся своим собственным дерьмом»



По словам Wolfgang’a, слухи о воссоединении VAN HALEN были начаты "отчаявшимися фанатами – это я понимаю. Они хотят, чтобы музыка не прекращалась. Но некоторые вещи просто отстой и это одна из тех вещей. Как по мне, не может быть VAN HALEN без Эдди Ван Халена. Может какое-то трибьют-шоу, какие-то архивные записи еще куда ни шло и наверное это будет, но не группа.



У меня больше нет отца, я смирился с этим; я пытаюсь понять, как с этим справиться. Так что я считаю, что фанаты могут попытаться смириться с тем, что у нас больше не будет VAN HALEN. Музыка будет жить вечно, но вы не можете продолжать без Эдди Ван Халена».































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