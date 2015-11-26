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SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена



SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена в рамках раздела "In Memoriam" на телевидении по случаю объявления новых участников Зала Славы Рок-н-Ролла.



SLASH: «Эдди Ван Хален был по-настоящему одарённым музыкантом. Его стиль и звучание были совершенно уникальны для него. Он оказал огромное влияние на игру на гитаре, и я думаю, что вряд ли нашёлся тот, кто выбирал гитару с 1978 года, кто не был каким-либо образом затронут влиянием Эдди Ван Халена. Я очень скучаю по его игре и очень скучаю по нему как по другу».



Kirk Hammet: «Эдди Ван Хален был потрясающим. После Джими Хендрикса появился гитарист, который оказал невероятное влияние и так вдохновлял меня. Он просто экспериментировал с самой простой вещью — обертонами на струнных, и привнёс всё это в царство техники, о которой никто даже и подумать не мог. Он был как будто с другой планеты».



Tom Morello: «Эдди Ван Хален был Моцартом нашего поколения. У него был такой талант, который, возможно, появляется раз в столетие. Эдди Ван Хален вдохновил меня практиковаться 20 000 часов, чтобы попытаться приблизиться к его вдохновенному владению электрогитарой хотя бы на сто миль».



















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