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Van Halen

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11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»

11 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 Сын скорбит по Эдди Ван Халену

8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

21 окт 2020 : 		 Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион

21 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»

21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена
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SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена



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SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена в рамках раздела "In Memoriam" на телевидении по случаю объявления новых участников Зала Славы Рок-н-Ролла.

SLASH: «Эдди Ван Хален был по-настоящему одарённым музыкантом. Его стиль и звучание были совершенно уникальны для него. Он оказал огромное влияние на игру на гитаре, и я думаю, что вряд ли нашёлся тот, кто выбирал гитару с 1978 года, кто не был каким-либо образом затронут влиянием Эдди Ван Халена. Я очень скучаю по его игре и очень скучаю по нему как по другу».

Kirk Hammet: «Эдди Ван Хален был потрясающим. После Джими Хендрикса появился гитарист, который оказал невероятное влияние и так вдохновлял меня. Он просто экспериментировал с самой простой вещью — обертонами на струнных, и привнёс всё это в царство техники, о которой никто даже и подумать не мог. Он был как будто с другой планеты».

Tom Morello: «Эдди Ван Хален был Моцартом нашего поколения. У него был такой талант, который, возможно, появляется раз в столетие. Эдди Ван Хален вдохновил меня практиковаться 20 000 часов, чтобы попытаться приблизиться к его вдохновенному владению электрогитарой хотя бы на сто миль».

SLASH, KIRK HAMMETT And TOM MORELLO Honor EDDIE VAN HALEN At 2020 ROCK HALL Induction Ceremony








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