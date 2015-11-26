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Van Halen

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6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

21 окт 2020 : 		 Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион

21 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»

21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»

19 окт 2020 : 		 Финальное шоу VAN HALEN

19 окт 2020 : 		 TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене

18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена
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WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца



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WOLFGANG VAN HALEN обрушился с критикой на Us Weekly за публикацию лживой информации о своём отце. Музыкант опубликовал обложку с названием "Valerie Bertinelli's Untold Story: Love, Loss & Staying Strong" и добавил:

«Нах... это и нах... @usweekly. Единственное, что правда из написанного на этом листочке для сортира, — что мы все любили моего отца. Это не новое интервью. Моя мать не говорила с ним об этом. Вот и всё».

Затем он опубликовал еще одно сообщение: «Я знаю, что многие из вас скажут: "Просто проигнорируй это, брат". Но я не собираюсь молчать и позволять людям публиковать ложь и наживаться на нашей семейной трагедии».

WOLFGANG VAN HALEN Blasts Magazine For Publishing



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