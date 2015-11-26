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WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца



WOLFGANG VAN HALEN обрушился с критикой на Us Weekly за публикацию лживой информации о своём отце. Музыкант опубликовал обложку с названием "Valerie Bertinelli's Untold Story: Love, Loss & Staying Strong" и добавил:



«Нах... это и нах... @usweekly. Единственное, что правда из написанного на этом листочке для сортира, — что мы все любили моего отца. Это не новое интервью. Моя мать не говорила с ним об этом. Вот и всё».



Затем он опубликовал еще одно сообщение: «Я знаю, что многие из вас скажут: "Просто проигнорируй это, брат". Но я не собираюсь молчать и позволять людям публиковать ложь и наживаться на нашей семейной трагедии».







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