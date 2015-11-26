Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 27
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



15 фев 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о первой встрече с Ван Халеном

10 фев 2022 : 		 MICHAEL STARR, JASON HOOK, SAHAJ TICOTIN и RJ SHANKLE исполняют хиты VAN HALEN

8 фев 2022 : 		 Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN

7 фев 2022 : 		 Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»

4 фев 2022 : 		 BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена

19 янв 2022 : 		 Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»

9 янв 2022 : 		 Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле

12 дек 2021 : 		 Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году

7 дек 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

1 дек 2021 : 		 SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»

28 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

23 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»

23 ноя 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

12 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене

27 окт 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»

21 окт 2021 : 		 MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN

15 окт 2021 : 		 Памятная доска в честь Эдди Ван Халена

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

11 окт 2021 : 		 JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»

7 окт 2021 : 		 В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк

1 окт 2021 : 		 Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT

10 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

3 сен 2021 : 		 Книга о VAN HALEN выйдет осенью

26 авг 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»

26 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене

4 авг 2021 : 		 Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEPHEN PEARCY — о первой встрече с Ван Халеном



*
zoom
*
* *
STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью рассказал о первой встрече с Эдди Ван Халеном:

«Это было в Whiskey. Я жил в Сан-Диего, но мой друг постоянно твердил мне: "Ты просто должен увидеть эту группу — они играют в Gazzam, и они замечательные". Я их там не застал, но однажды он говорит: "Они играют в Whiskey. Тебе нужно пойти". Ну я и согласился: "Ладно, я достаточно видел, как проходят концерты в Сан-Диего, чтобы знать, что группы приходят в клуб раньше и проходят за кулисы..." Так что я поехал в Whisky, припарковался за углом, на Кларк-стрит, и стал ждать. И вскоре я увидел, как Dave подъезжает, паркуется и поднимается по ступенькам. Я просто крикнул: "Хочешь выкурить косячок?" Он ответил: "Да", и я оказался внутри. И как только я оказался внутри, я сказал: "Позже! Где Эд [Ван Хален]?" [Смеётся].

После этого я постоянно ездил в Лос-Анджелес и встречался с ними, и я стал хорошим другом Эда. Я приходил домой, где Эд жил со своей мамой, у него была маленькая раскладушка и маленький рабочий уголок со всеми его гитарами. Это было ох...о. Я возвращался в Сан-Диего и говорил людям: "Есть такая группа, которая взорвёт всем мозг!" — "Да, да, конечно..." — отвечали они. А потом, через год или чуть позже, бам — и вот они!»

RATT



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 65

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом