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STEPHEN PEARCY — о первой встрече с Ван Халеном



STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью рассказал о первой встрече с Эдди Ван Халеном:



«Это было в Whiskey. Я жил в Сан-Диего, но мой друг постоянно твердил мне: "Ты просто должен увидеть эту группу — они играют в Gazzam, и они замечательные". Я их там не застал, но однажды он говорит: "Они играют в Whiskey. Тебе нужно пойти". Ну я и согласился: "Ладно, я достаточно видел, как проходят концерты в Сан-Диего, чтобы знать, что группы приходят в клуб раньше и проходят за кулисы..." Так что я поехал в Whisky, припарковался за углом, на Кларк-стрит, и стал ждать. И вскоре я увидел, как Dave подъезжает, паркуется и поднимается по ступенькам. Я просто крикнул: "Хочешь выкурить косячок?" Он ответил: "Да", и я оказался внутри. И как только я оказался внутри, я сказал: "Позже! Где Эд [Ван Хален]?" [Смеётся].



После этого я постоянно ездил в Лос-Анджелес и встречался с ними, и я стал хорошим другом Эда. Я приходил домой, где Эд жил со своей мамой, у него была маленькая раскладушка и маленький рабочий уголок со всеми его гитарами. Это было ох...о. Я возвращался в Сан-Диего и говорил людям: "Есть такая группа, которая взорвёт всем мозг!" — "Да, да, конечно..." — отвечали они. А потом, через год или чуть позже, бам — и вот они!»







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