сегодня



Эдди Ван Хален будет удостоен награды



Эдди Ван Хален будет удостоен награды The National Guitar Museum за «жизненные достижения».



«Наверное, не стоит объяснять, почему Эдди заслуживает такой чести, о которой знают все, кто когда-либо слышал, как он играет на гитаре. Эдди, безусловно, получил бы эту награду в какой-то момент в будущем, так как казалось, что у него ещё вся жизнь впереди, но...



Несколько человек, которых мы чествовали на протяжении последнего десятилетия, покинули нас за годы, прошедшие с тех пор, как мы вручили им эту награду. В данном случае, однако, смириться с кончиной Эдди Ван Халена сложнее. Спасибо за всё, Эдди. Единственное — мы хотели бы вручить эту награду лично».







+0 -0



просмотров: 193

