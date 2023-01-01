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Van Halen

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|||| 12 авг 2023

GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" на канале SiriusXM легендарный вокалист/басист DEEP PURPLE Glenn Hughes рассказал о том, что Эдди Ван Хален чуть не предложил ему присоединиться к VAN HALEN, когда почти четыре десятилетия назад после ухода David'a Lee Roth'a рок-группа из Южной Калифорнии искала нового вокалиста:

«История такова: в начале 1990-х я был у Эдди Ван Халена дома. И, если можно так выразиться, Эдди в тот момент встал на путь трезвости. У нас завязался разговор о материале 1980-х годов. Менеджер Эдди Ноэль Монк был моим тур-менеджером в TRAPEZE в начале 70-х. Эдди сказал, что они думали обо мне, прежде чем пригласить Сэмми Хагара, но их остановило то, что в середине 80-х я не был тем человеком, которым являюсь сейчас. Мы все это знаем теперь. Поэтому он подумал, что, возможно, это была бы хорошая идея, но подойдёт ли Гленн? Готов ли он это сделать? И они взяли Сэмми. Так что мы никогда не узнаем, что было бы. Но для меня большая честь, что Эдди думал пригласить меня хотя бы приехать и спеть. Это было бы очень интересно. Мы с Эдди были очень близки, и мне его очень не хватает».

Hughes добавил, что Эдди был большим поклонником группы Glenn'a TRAPEZE, существовавшей до DEEP PURPLE:

«"Keepin' Time" была кавером VAN HALEN на TRAPEZE. Эдди был фанатом "Burn" [DEEP PURPLE]».

Glenn также вспомнил свою первую встречу с Эдди, которая, по его словам, произошла четыре с половиной десятилетия назад:

«В 1978 году на День благодарения я оказался в Далласе, штат Техас. Я пошёл на концерт BLACK SABBATH, а там на разогреве была неизвестная группа VAN HALEN. Я о них ничего не слышал. Возможно, они записали альбом. Я пришёл на концерт пораньше, встал у края сцены и увидел эту невероятную группу и потрясающего гитариста. И, конечно, их менеджер был моим бывшим гастрольным менеджером. Когда они сошли со сцены, Ноэль Монк представил меня ребятам, а Эдди отвёл меня в комнату, где у него была гитара, и сыграл мне несколько вещей. И с того самого дня, Дня благодарения в 78-м году, мы с Эдди стали очень близки. И на протяжении всех этих лет мы часто встречались. Он несколько раз был у меня дома, и мы стали хорошими друзьями».




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