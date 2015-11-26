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Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов



Установка ALEX'a VAN HALEN'a, на которой он играл в рамках тура 1980 года, была продана на Julien's Auctions за 230 400 долларов.







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