сегодня



Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN : «Они должны были стать хедлайнерами»



Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen, который в последние годы выражает себя через свои произведения искусства, рассказал в программе Pat's Soundbytes Unplugged о своей серии "Legends", которая состоит из реалистичных, но импрессионистических портретов музыкантов, оказавших на него влияние, от Джими Хендрикса до Фредди Меркьюри и Джона Леннона.



Он рассказал о том, откуда черпает вдохновение для своих картин:



«Я помню, что более года назад мы потеряли Нила Пирта [из RUSH], так что это было очевидно. Мой способ отдать дань уважения одному из величайших барабанщиков всех времён — нарисовать его, и именно это я и сделал. И то же самое касается гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халеном, это произошло совсем недавно».



Далее Allen рассказал о том, как он впервые услышал музыку VAN HALEN в 1978 году, вскоре после выхода дебютного альбома группы.



«Мой лучший друг позвонил мне и сказал: "Я хочу, чтобы ты пришёл и послушал этот альбом. Я пришёл к нему домой, впервые послушал "Van Halen I" и был совершенно потрясён. Через пару месяцев они приехали в город вместе с BLACK SABBATH — VAN HALEN открывали концерт BLACK SABBATH. И, честно говоря, VAN HALEN были гвоздём этого шоу. А в лагере BLACK SABBATH словно колёса отвалились. Но да — VAN HALEN должны были стать хедлайнерами.



А потом я переехал в Штаты в 91-м году и подружился со Steve'ом Lukather'ом из TOTO. Однажды вечером он позвонил мне и сказал: "У нас намечается встреча. Мы будем рады, если ты придёшь. Я с удовольствием познакомлю тебя со своим другом Эдди Ван Халеном". Так что, являясь большим поклонником VAN HALEN с давних времён, я наконец-то познакомился с ним. Он был очень непритязательным. Вы бы и представить не могли, чем он зарабатывает на жизнь и что он умеет так играть на гитаре. Так что, повторюсь, моя дань уважения Эдди заключалась в том, чтобы нарисовать его. И мои мысли действительно обращены к его семье и ко всем его поклонникам по всему миру».







</div>





+0 -0



просмотров: 221

