Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 265
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 44
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 35
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 26
*Новое видео KK'S PRIEST 24
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов

18 май 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»

1 фев 2021 : 		 UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»



*
zoom
*
* *
Барабанщик DEF LEPPARD Rick Allen, который в последние годы выражает себя через свои произведения искусства, рассказал в программе Pat's Soundbytes Unplugged о своей серии "Legends", которая состоит из реалистичных, но импрессионистических портретов музыкантов, оказавших на него влияние, от Джими Хендрикса до Фредди Меркьюри и Джона Леннона.

Он рассказал о том, откуда черпает вдохновение для своих картин:

«Я помню, что более года назад мы потеряли Нила Пирта [из RUSH], так что это было очевидно. Мой способ отдать дань уважения одному из величайших барабанщиков всех времён — нарисовать его, и именно это я и сделал. И то же самое касается гитариста VAN HALEN Эдди Ван Халеном, это произошло совсем недавно».

Далее Allen рассказал о том, как он впервые услышал музыку VAN HALEN в 1978 году, вскоре после выхода дебютного альбома группы.

«Мой лучший друг позвонил мне и сказал: "Я хочу, чтобы ты пришёл и послушал этот альбом. Я пришёл к нему домой, впервые послушал "Van Halen I" и был совершенно потрясён. Через пару месяцев они приехали в город вместе с BLACK SABBATH — VAN HALEN открывали концерт BLACK SABBATH. И, честно говоря, VAN HALEN были гвоздём этого шоу. А в лагере BLACK SABBATH словно колёса отвалились. Но да — VAN HALEN должны были стать хедлайнерами.

А потом я переехал в Штаты в 91-м году и подружился со Steve'ом Lukather'ом из TOTO. Однажды вечером он позвонил мне и сказал: "У нас намечается встреча. Мы будем рады, если ты придёшь. Я с удовольствием познакомлю тебя со своим другом Эдди Ван Халеном". Так что, являясь большим поклонником VAN HALEN с давних времён, я наконец-то познакомился с ним. Он был очень непритязательным. Вы бы и представить не могли, чем он зарабатывает на жизнь и что он умеет так играть на гитаре. Так что, повторюсь, моя дань уважения Эдди заключалась в том, чтобы нарисовать его. И мои мысли действительно обращены к его семье и ко всем его поклонникам по всему миру».

RICK ALLEN Remembers Watching VAN HALEN Open For BLACK SABBATH In 1978:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 221

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом