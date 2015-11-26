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Van Halen

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7 окт 2020 : 		 Умер Эдди Ван Хален

7 окт 2020 : 		 Вышли маски VAN HALEN

1 окт 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN

28 сен 2020 : 		 Умер оригинальный басист VAN HALEN

1 сен 2020 : 		 Биография VAN HALEN выйдет осенью

28 июл 2020 : 		 Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN

16 июл 2020 : 		 DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур

9 июн 2020 : 		 Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN

22 май 2020 : 		 SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»

29 апр 2020 : 		 SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»

17 апр 2020 : 		 Басист VAN HALEN нашел лейбл

6 фев 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»

18 ноя 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы

29 окт 2019 : 		 Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN

23 окт 2019 : 		 EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL

23 окт 2019 : 		 Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN

15 окт 2019 : 		 У EDDIE VAN HALEN рак?

6 окт 2019 : 		 У VAN HALEN были проблемы со здоровьем

17 сен 2019 : 		 Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью

25 июн 2019 : 		 SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN

28 янв 2019 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»

14 дек 2018 : 		 DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?

30 авг 2018 : 		 Фрагмент документального фильма VAN HALEN

14 авг 2018 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY

3 июл 2018 : 		 WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома

2 ноя 2017 : 		 SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»
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Умер Эдди Ван Хален



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Эдди Ван Хален проиграл битву с раком и скончался в возрасте 65 лет.

Wolfgang: «Я не верю, что пишу это, но мой отец, Эдвард Додевик Ван Хален, проиграл свое сражение с раком этим утром.

Он был лучшим отцом из всех о ком я мог бы мечтать. Любые секунды, что я разделял с ним на или вне сцены были даром.

У меня разбито сердце и я не уверен, что смогу полностью восстановиться от этой потери...

Я очень тебя люблю, Папа»

EDDIE VAN HALEN Dead At 65





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Mateas89


7 окт 2020, 01:58		Эдди, ну как же так??((( Нам будет очень тебя не хватать, но твоя музыка всегда будет с нами!!

Jotun


7 окт 2020, 01:58		Это ужасно.

Hellg


7 окт 2020, 02:43		Печально... R.I.P.

YNWA


7 окт 2020, 03:18		Да, уходят настоящие глыбы.... Печаль.

Flashback


7 окт 2020, 03:43		Один из самых любимых мной музыкантов.
Светлая память!


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