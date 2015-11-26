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Умер Эдди Ван Хален



Эдди Ван Хален проиграл битву с раком и скончался в возрасте 65 лет.



Wolfgang: «Я не верю, что пишу это, но мой отец, Эдвард Додевик Ван Хален, проиграл свое сражение с раком этим утром.



Он был лучшим отцом из всех о ком я мог бы мечтать. Любые секунды, что я разделял с ним на или вне сцены были даром.



У меня разбито сердце и я не уверен, что смогу полностью восстановиться от этой потери...



Я очень тебя люблю, Папа»













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