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MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN



По случаю ввода барабанщика VAN HALEN в Modern Drummer Hall Of Fame, журнал запустил уникальную серию видеороликов, в рамках которых будет воздано должное уникальным навыкам Alex Van Halen'а. Сериал был снят в IronShore Studios на Большом Каймане и включает интервью и перформансы трех самых известных барабанщиков современности, играющих на настоящей туровой барабанной установке Alex'а 2012 года, изготовленной великим Джоном Дугласом.







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