Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене



Гитарист BLACK STONE CHERRY Ben Wells в интервью "Wired In The Empire" поделился своим мнением об Эдди Ван Халене:



«Вы смотрите на всё иначе с точки зрения гитариста. Многое началось с Элвиса. И посмотрите на Эдди Ван Халена — его теппинг, мощные усилители, усилитель 5150 — всё началось с него. Независимо от того, являетесь ли вы фанатом VAN HALEN или нет, играете ли вы музыку, особенно на гитаре, он оказывает на вас влияние, знаете вы об этом или нет. Так оно и есть. Он был настолько изобретателен, что его влияние будет продолжаться вечно, но я допускаю, что сейчас оно даже больше. Безумие так думать, но я считаю, что сейчас к нему приковано огромное внимание и, быть может, есть более молодые исполнители, которые не были с ним знакомы. Его влияние и наследие останется с нами на долгие десятилетия.



На вопрос, есть ли у него любимая песня VAN HALEN или рифф, он ответил:



«Одна из моих любимых песен VAN HALEN, наверное, "Panama" — мне просто она нравится. Но и "Right Now" тоже. Это странно, потому что я люблю "Panama", но я предпочитаю эпоху Sammy Hagar'а в VAN HALEN. Там так много классики — трудно выбрать, я люблю " Right Now", а потом уже "Panama"».













