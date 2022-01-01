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Van Halen

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Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся



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Wolfgang Van Halen, сын Эдди Ван Халена, высказался по поводу планировавшегося трибьют-проекта всех звёзд VAN HALEN, заявив, что он «уже не состоялся», когда Jason Newsted впервые публично заговорил о нём три месяца назад.

В новом интервью Rolling Stone Wolfgang'a попросили подробнее рассказать о том, что произошло, из-за чего планы по организации концерта-посвящения Эдди потерпели крах, и он ответил:

«Я могу сказать, что была попытка что-то сделать. Но знаете, я не люблю говорить негативно о людях, но есть некоторые личности, из-за которых очень трудно что-то сделать, когда речь идёт о VAN HALEN. После долгого пребывания в VAN HALEN я стремился к тому, чтобы создать такую обстановку, где не нужно ходить на цыпочках, где нет некоторых личностей, с которыми не хочется иметь дело. Это ребята, которые веселятся, делают музыку и просто хорошо проводят время. Но со времён моей работы в VAN HALEN всегда происходили какие-то события, которые мешали просто заниматься музыкой и хорошо проводить время. И я думаю, именно это и произошло.

Я бы с удовольствием сказал правду. Есть много интервью моего отца, где он всё говорил откровенно. И люди ненавидели его за это и думали, что он лжёт. Так что я мог бы просто сказать что-то такое, а люди бы уже решили, как они к этому относятся, факты это или нет. Поэтому я могу сказать факты. Но это может не совпадать с тем, что ощущают некоторые люди. Я знаю, что чувствуют фанаты VAN HALEN. Они очень мотивированы конкретными участниками группы, которые им нравятся. Но всё это просто не стоит того. Мы попытались что-то сделать, но с некоторыми людьми бывает трудно работать, и из-за этого ничего не получилось».

По поводу своего участия в предполагаемом трибьют-концерте Wolfgang сказал:

«Когда дело касается VAN HALEN, принятия решений в целом, и того, что будут делать VAN HALEN, всё зависит от Al'a, а я поддерживаю его. Знаете, я помогаю принимать решения, которые должен был принимать отец, потому что я теперь вместо него».

Wolfgang сказал, что он очень хотел бы сделать что-то для своего отца, но идея концерта так и осталась просто идеей:

«Посмотрите на всё, что произошло с VAN HALEN. И посмотрите, как всё развалилось. Тот факт, что за время моего пребывания в VAN HALEN нам удалось провести три тура, выпустить альбом оригинального материала и концертный альбом, — это чёртово чудо.
Люди любят сваливать все решения VAN HALEN на отца. Но Al — это мозг. Эл был таким всегда. Он тот самый чувак. Когда дело дошло до VAN HALEN, папа просто хотел играть на гитаре. Но знаете, у Al'a такой менталитет, и его VAN HALEN принимали на протяжении всей истории группы, заключается в том, что нет ничего, о чём стоило бы говорить, пока это не происходит. Так что причина, по которой ни о чём не говорят VAN HALEN по официальным каналам, в том, что ничего не произошло. И я знаю, как это может взбудоражить и разозлить людей. Но таковы его методы работы».

На вопрос, что бы он сказал, если бы кто-то предположил, что главной проблемой является некий певец [имеется в виду David Lee Roth], Wolfgang ответил:

«Я бы сказал: "Проведите своё исследование истории VAN HALEN и сделайте свои выводы».




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