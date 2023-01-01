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SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»



Sammy Hagar в очередной раз высказал своё мнение по поводу возможного трибьют-концерта VAN HALEN, заявив, что он с удовольствием сыграл бы с Alex'ом Van Halen'ом ещё.



Во время участия в последнем эпизоде "THAT Rocks!", еженедельной серии передач на YouTube, которую ведут Эдди Транк, Джим Флорентайн и Дон Джеймисон, Hagar'a спросили о возможном воссоединении оставшихся участников VAN HALEN для трибьют-концерта. Он ответил:



«Это всё та же старая история. Это всё та же старая грёбаная история. Alex не отвечает мне. Я пытаюсь связаться с ним. На текущий момент я давно бросил попытки, потому что это уже из серии: "Хочешь поговорить со мной? Позвони мне". Но воссоединения VAN HALEN не будет. Во-первых, уже слишком поздно. Я уже миллион раз говорил об этом — Wolfie [сын Эдди Ван Халена и бывший басист VAN HALEN Wolfgang Van Halen] отлично справляется со своей работой, и он был бы идеальным кандидатом [чтобы сыграть с нами на трибьют-концерте], так что это всем известно. Мы с Dave'ом [Lee Roth'ом, вокалистом VAN HALEN] всё ещё живы, но он ни за что не стал бы сотрудничать со мной, так что если он выйдет один, это будет не воссоединение VAN HALEN, а воссоединение VAN HALEN наполовину. Если я выйду на сцену один, без него, то это тоже будет неполноценное воссоединение VAN HALEN. Единственная хорошая новость — я могу прекрасно петь его песни. Но мы с Mike'ом вот такие [скрещивает пальцы], и если Al захочет прийти и сыграть с нами...



Я бы с удовольствием сыграл с Al'ом. Я недавно сказал, что хотел бы играть музыку с Al'ом. Я бы хотел написать песню с Al'ом. Я бы хотел пойти в студию и джемовать с Al'ом. Но мысль о воссоединении VAN HALEN без Эдди — нет, такого быть не может».







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