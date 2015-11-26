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GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена



GENE SIMMONS в рамках недавней беседы выразил своё мнение о том, какое влияние оказал Эдди Ван Хален на гитару:



«Когда Эдди появился, так никто не играл. И я даже не говорю о качестве песен о том, на какой уровень Dave вывел позицию вокалиста. Я к тому, что Dave на тот момент был королём. Никто и рядом не стоял. Если Mick'a Jagger'a поставить за ним, то он выглядел как шестиклассник. И он правда всё это проделал. Вся группа — музыкальность, сочинение песен. Но когда Эдвард выходил на сцену и начинал играть теппингом и т. п., — чего я никогда раньше не видел, видимо, это делали джазовые музыканты и всё в таком духе, — у тебя просто падала челюсть вниз. Очевидно, что никто со времён [Джими] Хендрикса не оказал такого влияния, как он.



Братья [Van Halen] — Alex и Эдвард — многие люди не знают, что на самом деле они начали играть на инструменте друг друга. Первоначально на гитаре играл Alex, на ударных — Эдвард. И представьте себе талант этой семьи, когда они поменялись, и добавьте ко всему, что Эдвард ещё был и очень талантливым клавишником. Клавишные в "Jump" и остальное — это всё Эдвард».







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