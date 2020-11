сегодня



Концертная запись VAN HALEN 1974 года



My Collection опубликовали пультовую запись выступления VAN HALEN в Gazzarri, Sunset Strip, West Hollywood, California, сделанную в 1974 году:



"Chevrolet"

"Maybe I'm A Leo"

"We All Had A Real Good Time"

"Walk Away"

"Can't Get Enough"

"If You Can't Rock Me"

"Might Just Take Your Life"

"Make It Last"







