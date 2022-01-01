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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 11
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
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Van Halen

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|||| 12 окт 2022

JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»



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JOE SATRIANI в рамках интервью Ultimate Classic Rockсказал, что WOLFGANG VAN HALEN куда более «естественный выбор» для исполнения партий VAN HALEN, чем кто-либо иной:

«Когда я увидел, как играет Wolfgang на концерте памяти Тейлора Хокинса, я подумал, что это самое естественное и красивое выступление, которое я видел за долгое время. Это было так прекрасно — видеть, как он исполняет музыку своего отца, а ведь он просто невероятный музыкант. Я подумал: "Если эта идея когда-нибудь осуществится, то он должен это сделать". Это казалось более естественным, чем обращаться к кому-то вроде меня.

Итак, мир должен просто ждать, пока он решит, как он хочет это сделать, а мы должны оставить его в покое и позволить ему найти лучшее время и место для этой цели. Что бы он ни придумал, это будет лучший способ воплотить подобную идею в жизнь».




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