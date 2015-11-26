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Van Halen

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|||| 20 окт 2020

SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"



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SAMMY HAGAR поделился чуть более подробной информацией о том, как возобновил общение с Эдди Ван Халеном:

«Я думаю, что в этом году мы с Эдди зарыли топор войны. Мы просто не поднимали эту тему. Он попросил меня не говорить об этом, и я не стал говорить об этом. Но сейчас, когда я вспоминаю всё это, если бы мы не примирились с той враждой, которая была у нас после реюнион-тура, я бы не смог справиться с этим. Это было бы для меня слишком тяжело, потому что я всё ещё опечален... Но горе наступает... Это похоже на: "Эй, у нас всё было отлично". Эта музыка будет жить вечно — за пределами меня. Я буду петь её всю оставшуюся жизнь. Когда я уйду, надеюсь, какие-нибудь молодые группы придут и сыграют её. И ты всегда сможешь послушать её у себя дома».

На просьбу вспомнить один из его любимых моментов с Эдди он ответил:

«Когда я позвонил ему после долгих лет молчания, это было в феврале, а может, даже в январе, но это точно было до всей этой фигни с COVID — он сказал: "Почему ты так долго?" Это вызвало на моём лице огромную улыбку: "Боже мой. Не спрашивай меня". Это меня очень тронуло: "Эй, я ведь ждал"».



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