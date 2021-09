сегодня



Книга о VAN HALEN выйдет осенью



Backbeat Books первого октября выпустят новую книгу о VAN HALEN — "Van Halen: The Eruption And The Aftershock", автором которой был Michael Christopher. В ней будут интервью от участников BLACK SABBATH, ALICE IN CHAINS, VELVET REVOLVER, PANTERA, RATT, STRYPER и многих других групп, масса ранее неопубликованных фотографий и ранее нигде не публиковавшиеся интервью с участниками VAN HALEN Sammy Hagar, Michael Anthony и Gary Cherone.







+0 -0



просмотров: 96