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Van Halen

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11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»

11 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена

11 ноя 2020 : 		 Сын скорбит по Эдди Ван Халену

8 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»

6 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца

30 окт 2020 : 		 JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»

28 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене

27 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»

27 окт 2020 : 		 Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена

25 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь

25 окт 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене

23 окт 2020 : 		 Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

22 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?

22 окт 2020 : 		 STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену

21 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди

21 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена

21 окт 2020 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене

21 окт 2020 : 		 Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион

21 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»

21 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»

21 окт 2020 : 		 NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена

20 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"

20 окт 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене

20 окт 2020 : 		 Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена
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|||| сегодня

Сын скорбит по Эдди Ван Халену



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Wolfgang Van Halen опубликовал небольшое сообщение в своем аккаунте в Инстаграм (доступно ниже), в котором он описывает свои чувства спустя месяц со дня смерти его отца, Эдди Ван Халена.



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