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*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 258
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 27
*Новая песня AC/DC 18
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Van Halen

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18 окт 2020 : 		 LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена
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|||| 18 окт 2020

LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена



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LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет от рака. В честь Эдди Leo записал кавер-версию песни "Jump".

Multi-Instrumentalist / Producer LEO MORACCHIOLI, Guitarist BEN ELLER Pay Tribute To EDDIE VAN HALEN With Metal Cover Of



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