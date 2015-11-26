18 окт 2020



LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена



LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена, который скончался в возрасте 65 лет от рака. В честь Эдди Leo записал кавер-версию песни "Jump".







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