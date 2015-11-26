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JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене



JON BON JOVI шестого октября был гостем программы "The Kelly Clarkson Show" в рамках промоушена нового альбома "2020" и его, естественно, спросили, знал ли он Эдди Ван Халена лично.



«Я встречался с ним много раз. Любой парнишка, который когда-либо смотрел на гитару, думал об Эдди Ван Халене. Он был новатором, гением, уникальной душой, и оставил огромную пропасть своим уходом. Нам повезло, что он у нас был. Он был невероятным талантом».













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