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Van Halen

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16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата

13 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN

12 окт 2020 : 		 Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена

12 окт 2020 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена
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JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене



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JON BON JOVI шестого октября был гостем программы "The Kelly Clarkson Show" в рамках промоушена нового альбома "2020" и его, естественно, спросили, знал ли он Эдди Ван Халена лично.

«Я встречался с ним много раз. Любой парнишка, который когда-либо смотрел на гитару, думал об Эдди Ван Халене. Он был новатором, гением, уникальной душой, и оставил огромную пропасть своим уходом. Нам повезло, что он у нас был. Он был невероятным талантом».

JON BON JOVI: EDDIE VAN HALEN Was





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