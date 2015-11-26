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Van Halen

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16 окт 2020 : 		 TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH

16 окт 2020 : 		 ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене

16 окт 2020 : 		 JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»

16 окт 2020 : 		 Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020

16 окт 2020 : 		 BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена

16 окт 2020 : 		 JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»

15 окт 2020 : 		 DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене

15 окт 2020 : 		 Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

15 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене

14 окт 2020 : 		 Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN

14 окт 2020 : 		 Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена

14 окт 2020 : 		 BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»

14 окт 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»

14 окт 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена

13 окт 2020 : 		 ALEX VAN HALEN — о смерти брата
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|||| сегодня

ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена



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ROB HALFORD в рамках интервью SiriusXM's Volume ответил на вопрос о том, какими воспоминаниями он может поделиться об Эдди Ван Халене:

«Когда у них вышел первый альбом, наш менеджер в тот момент, Дейв Корк, пришёл ко мне и сказал: "Ты должен послушать эту команду. Мне только что прислали кассету. Эта группа называется VAN HALEN, и тебе НУЖНО послушать эту кассету". А у меня дома не было магнитофона — у меня был только рекордер, но не кассетный плеер. Так что я сел в его машину, и мы поставили кассету с первым альбомом VAN HALEN, и я был просто ошарашен. В первую очередь гитарной виртуозностью Эдди, но ещё и тем, какой было общее выражение команды. И мы сидели в темноте в машине и слушали всю пластинку. Вот так я познакомился с великим Эдди Ван Халеном. Уже через несколько лет мы играли на разогреве у VAN HALEN в Санта-Монике. И ещё раз повторюсь: это были прекрасные люди. Я впервые завис с David'ом Lee Roth'ом. Это ещё одно прекрасное воспоминание.

Эдди мог приходить на концерты PRIEST, и я верю в то, что они с Glenn'ом были хорошими друзьями, так что у нас была связь и на личностном уровне.

Совершенно ужасно то, что мы потеряли ещё одного невероятно талантливого музыканта. Я всё ещё пытаюсь с этим смириться, потому что с первого дня был фанатом VAN HALEN. И ещё раз повторюсь: мы можем только помолиться за семьи и членов группы, фанатов и всех остальных, мы в процессе скорби. И как я всегда делал — так было с Дил или Лемми — я ставил их музыку и врубал погромче, потому что это прекрасный способ почтить талант невероятных музыкантов, и в данном случае — Эдди Ван Халена».

ROB HALFORD Is





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

KillTimer


16 окт 2020, 12:37		О нет! Только не то, что я подумал

ElectricRetard


16 окт 2020, 12:49		>И как я всегда делал — так было с Дил или Лемми — я ставил их музыку и врубал погромче, потому что это прекрасный способ почтить талант невероятных музыкантов, и в данном случае — Эдди Ван Халена.
Адовейшая жиза. По Лемми особенно ахуительный вечер был. Стены дрожали, вискарь разливался на стол.

>О нет! Только не то, что я подумал
Когда гей любит своего отца он его тоже выебать хочет по твоему?

Гепард


16 окт 2020, 13:40		Ну так известно же, что геям чужды любые чувства, кроме желания насиловать представителей своего пола в жопу. Если говорят, что не чужды - нагло врут и пропагандируют

deathstar777


16 окт 2020, 14:19		> геям чужды любые чувства
Как и прочим извращенцам)
Вы впереди паровоза. Запад еще гомофобен.
Тупо либершиза топит за равенство.


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