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ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена



ROB HALFORD в рамках интервью SiriusXM's Volume ответил на вопрос о том, какими воспоминаниями он может поделиться об Эдди Ван Халене:



«Когда у них вышел первый альбом, наш менеджер в тот момент, Дейв Корк, пришёл ко мне и сказал: "Ты должен послушать эту команду. Мне только что прислали кассету. Эта группа называется VAN HALEN, и тебе НУЖНО послушать эту кассету". А у меня дома не было магнитофона — у меня был только рекордер, но не кассетный плеер. Так что я сел в его машину, и мы поставили кассету с первым альбомом VAN HALEN, и я был просто ошарашен. В первую очередь гитарной виртуозностью Эдди, но ещё и тем, какой было общее выражение команды. И мы сидели в темноте в машине и слушали всю пластинку. Вот так я познакомился с великим Эдди Ван Халеном. Уже через несколько лет мы играли на разогреве у VAN HALEN в Санта-Монике. И ещё раз повторюсь: это были прекрасные люди. Я впервые завис с David'ом Lee Roth'ом. Это ещё одно прекрасное воспоминание.



Эдди мог приходить на концерты PRIEST, и я верю в то, что они с Glenn'ом были хорошими друзьями, так что у нас была связь и на личностном уровне.



Совершенно ужасно то, что мы потеряли ещё одного невероятно талантливого музыканта. Я всё ещё пытаюсь с этим смириться, потому что с первого дня был фанатом VAN HALEN. И ещё раз повторюсь: мы можем только помолиться за семьи и членов группы, фанатов и всех остальных, мы в процессе скорби. И как я всегда делал — так было с Дил или Лемми — я ставил их музыку и врубал погромче, потому что это прекрасный способ почтить талант невероятных музыкантов, и в данном случае — Эдди Ван Халена».













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