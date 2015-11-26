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Van Halen

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Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»



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Лидре STRYPER Michael Sweet почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося шестого октября в возрасте 65 лет от рака:

«За мою карьеру на меня многие оказывали влияние, начиная с Элвиса, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL и ряда других команд, — BOSTON, без сомнения — но ни одна группа, ни один музыкант не повлиял на меня больше, чем VAN HALEN и Эдди Ван Хален. Со мной случилось что-то магическое, когда я впервые услышал VAN HALEN. И я уверен, что многие могут сказать нечто подобное, но когда ты музыкант и автор песен и находишься в составе группы, иногда действительно происходит нечто такое, что вдохновляет меня. То, чего не было ранее. И так было с Эдди Ван Халеном. Это то, чем он обладал, и именно он заставил меня взглянуть иначе, подтолкнуть меня к тому, чтобы быть жёстче к себе в желании стать лучше как гитарист, как вокалист, как автор песен. И у меня с этим всем связана целая обойма воспоминаний. Слушать альбом VAN HALEN в моём Cougar XR7 1973, с колонками сзади, орущими на всю округу 'Van Halen I', пугая соседей. И я уверен, что многие из них вызывали полицию из-за этого, но тогда это было со мной и осталось навсегда в памяти.

Несмотря на то, что я не знал Эдди, — я видел его несколько раз, а моя жена Кайли, да упокой Бог её душу, она какое-то время работала на VAN HALEN в качестве гримёра, так что я мог быть за кулисами. И могу вам сказать совершенно честно, несмотря на то, что я не знал его лично, если вообще можно сказать, что я его знал, всё равно у меня было ощущение, что я потерял члена семьи. Я к тому, что это очень больно и сильно затронуло. И когда я прочитал новости о том, что он умер, у меня было желание запереться в комнате и сидеть там как можно дольше. И это до сих пор причиняет боль, это ужасно».

STRYPER








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