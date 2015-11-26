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Van Halen

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JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена



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JOHN 5 в рамках беседы в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поделился своими воспоминаниями об Эдди Ван Халене:

«Мы все не очень хорошо знали Эдди, но он был нашим Суперменом. Мы все думали: "С ним будет всё нормально, мы видели его на концерте TOOL, он должен победить болезнь. Всё будет нормально, он же супермен". И потом эти новости, я говорил с Fred'ом Coury [CINDERELLA] и сказал: "Так, я пошёл". Я просто повесил трубку и поехал по шоссе. Я просто не мог поверить в случившееся. Я был шокирован. Это были просто худшие новости — худшие. Потому что мы слушали его каждый день, мы видели его изображение каждый день, он был неотъемлемой частью нашей жизни с конца 70-х, и теперь его нет. Но он совершенно точно изменил мир».

Прорыв John 5 совершил, когда записался для сольного альбома David'a Lee Roth'a "DLR Band", прежде чем попал в состав Manson'a и Rob'a Zombie. И новости о болезни он также узнал от David'a:

«Я говорил с ним, и он сказал мне: "Знаешь, а Эдди-то не очень". И я помню, что сидел у него дома, и меня начало пробивать на слёзы, но я всё равно выдавил про себя: "Ладно, держи себя в руках". Потому что когда ты слышишь такое от кого-то, кто близок к Эду, то только и остаётся, что сказать себе: "Эй, держи себя в руках". Потому что я был шокирован. Я сказал: "Боже мой. Этого не может быть"».

John 5 подтвердил, что знал Эдди лично после первой встречи с гитаристом VAN HALEN почти три десятилетия назад.

«На самом деле я не так уж много об этом рассказывал. Но я довольно часто говорил с Эдом по телефону. Мы просто сидели на телефоне очень долго, болтали и травили истории, говорили о гитарах, говорили о группах, и это всегда было очень позитивно.

Первый раз я встретился с ним, наверное, году в 1993-м благодаря Robert'y Knight'y, фотографу. Это был очень приятный контакт: "Привет, как дела?" — на мероприятии. Но потом общение теснее, когда я стал играть с Dave'ом и Manson'ом и т. п. Но да — он подарил мне гитару, а я подарил ему свою. Мы были довольно близки — не супер, суперблизки, как я с Dave'ом или Mike'ом [Anthony] или что-то в этом роде. Но он знал — я просто всегда говорил ему, как много он значил для меня, и как много он значил для миллиона других гитаристов».

Размышляя над тем, что сделало игру Эдди на гитаре такой особенной, John ответил:

«Дело в том, что Эдди — а люди, которые не играют на гитаре, не понимают этого — смотрел на инструмент иначе, так же, как [соучредитель Apple] Стив Джобс смотрел на компьютер; как [американский изобретатель Томас] Эдисон смотрел на что-то иначе. Вот что было в нём такого особенного, и вот поэтому мы потеряли такую гигантскую, такую важную фигуру в музыке.

Я мог прийти репетицию VAN HALEN, взять его гитару и сыграть, но я всё равно бы не звучал как Эдди Ван Хален, даже если бы играл песню VAN HALEN. И в этом разница, потому что это то, что находится внутри тебя. Это руки, это то, что ты ощущаешь. Это как пытаться описать синий цвет. Это чувство, и то, что у тебя есть. И я не знаю, появится ли кто-то подобный в будущем».

JOHN 5 Looks Back On His Friendship With EDDIE VAN HALEN:








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