6 дек 2020



Колыбельные от VAN HALEN



Twinkle Twinkle Little Rock Star выпустили новый релиз в серии колыбельных — на этот раз переработке подверглись композиции VAN HALEN:



01. Jump



02. Panama



03. Runnin' With The Devil



04. Hot For Teacher



05. Ain't Talkin' 'Bout Love



06. Eruption



07. Dance The Night Away



08. Jamie's Cryin'



09. Why Can't This Be Love



10. Can't Stop Lovin' You



11. Dreams



12. Right Now



13. When It's Love



Один из этих треков, "Jump", доступен для прослушивания ниже.

















