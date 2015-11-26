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*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 34
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Van Halen

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6 дек 2020 : 		 Колыбельные от VAN HALEN

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27 ноя 2020 : 		 Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

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27 ноя 2020 : 		 GUS G. — об Эдди Ван Халене

27 ноя 2020 : 		 Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене

26 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»

26 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене

25 ноя 2020 : 		 Как почтить память Эдди Ван Халена?

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»

25 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта

25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

20 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony

18 ноя 2020 : 		 Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY

18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года
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|||| 6 дек 2020

Колыбельные от VAN HALEN



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Twinkle Twinkle Little Rock Star выпустили новый релиз в серии колыбельных — на этот раз переработке подверглись композиции VAN HALEN:

01. Jump

02. Panama

03. Runnin' With The Devil

04. Hot For Teacher

05. Ain't Talkin' 'Bout Love

06. Eruption

07. Dance The Night Away

08. Jamie's Cryin'

09. Why Can't This Be Love

10. Can't Stop Lovin' You

11. Dreams

12. Right Now

13. When It's Love

Один из этих треков, "Jump", доступен для прослушивания ниже.

Lullaby Versions Of VAN HALEN From TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR Out Now







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