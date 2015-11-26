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Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет, сыграв инструментальную версию "Eruption", которую предваряли следующие слова:



«Сейчас я нахожусь в прострации... Сегодня я плакал... несколько раз. Он был лучшим. Гитаристы просто не могут осознать того, чего он смог достичь на первых пяти альбомах. Он был один на миллиард.



Я играл "Eruption" пару дней назад по просьбе одного из поклонников, думая о том, насколько чертовски сложно до сих пор играть эту песню, созданную более сорока лет назад. И этот грёбаный гитарный звук.... Ну правда... Этот гитарный звук даже в наши дни и наше время совершенно дикий.



Чувак был РОК-ЗВЕЗДОЙ. Неординарной личностью, столько стиля, столько класса. Они создали с Эдди нечто неповторимое. Покойся с миром, легенда».



















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